Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İtalya başbakanı Giorgia Meloni ile Roma’da katıldığı bir etkinlikte ülkedeki doğum oranlarının rekor düzeyde düştüğünden söz etti. Aile kurmanın yalnızca zenginlerin tercih ettiğini ifade eden Francis, evcil hayvanların çocukların yerini aldığını dile getirdi.

BİR KÖPEĞİ KUTSAMASINI İSTEDİLER

İtalya’da evcil hayvanların çocukların yerini aldığını ifade eden Papa Francis, köpeğini kutsamasını isteyen bir kadınla karşılaştığında yaşadıklarını anlattı. Kadının çantasını açarak bebeğini kutsamasını istediğinde karşısında bir köpek gören Francis, “Sabrım taştı. Birçok çocuğun aç olmasına rağmen bana bir köpek getirdiğini görünce onu azarladım” dedi.