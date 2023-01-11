Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı yaşandı.

İlk bilgilere göre Paris'te elinde bıçak olan bir kişi etrafındakilere saldırmaya başladı. Olayda yaralananlar oldu. Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi.

GEÇEN AY DA SALDIRI YAŞANMIŞTI

Paris'te 23 Aralık 2022 tarihinde bir silahlı saldırı meydana gelmişti. Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarına giden 69 yaşındaki William M. silahla ateş açmıştı. William M. üç kişinin ölümüne neden olmuştu.

Üç kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı silahlı saldırının faili olarak yakalanan "William M." sorgusunda "Avrupalı olmayan bütün yabancıları düşman olarak gördüğünü" söyledi.