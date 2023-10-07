Robinson, kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2 Ekim'de Vanuatu'dan Pasifik Okyanusu'na açıldığını belirtti.

Teknesinin alabora olması sonucu bir yolcu gemisinin kendisini kurtardığını belirten 24 yaşındaki Robinson, dehidrasyon ve güneş yanığı dışında sağlık sorununun olmadığını kaydetti.

Öte yandan, Robinson'un sponsorlarından Tamu Tapaitau, yaptığı açıklamada, Robinson'u kurtaran geminin Yeni Zelanda'ya gittiğini ve buradan Robinson'un Avustralya'ya döneceğini ifade etti.

Robinson, 2022 Temmuz'da Peru'dan kendi yaptığı sandalıyla Pasifik'e açılmış ve yolculuğunun sonunda Cairns'e ulaşmayı hedeflemişti.

Tom Robinson, eğer başarsaydı Pasifik Okyanusu'nu kas gücüyle geçen en genç isim olacaktı.