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Diğer taraftan, Ermenistan yenilgiyle çıktığı 2. Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamadı. Çıkmaza giren barış görüşmeleri AB ve ABD'nin araya girmesiyle, Mayıs ayında yeniden canlandı.

Paşinyan'ın Karabağ konusunda istediği desteği vermeyen Moskova'ya tepkili olduğu da haberde yer aldı.

Öte yandan Ermenistan'ın Rusya'nın önderliğindeki "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü"nden de çekilebileceği öne sürüldü.

O ülke şokta... Gökten solucan yağdı

O ülke şokta... Gökten solucan yağdı

Bununla birlikte, Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Perşembe günü Moskova'da bir araya gelecek.

Haberde, Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusunun güvenliği için garanti talep ettiği belirtildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan i Dağlık Karabağ 'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazır olduklarını ifade etti. Söz konusu açıklama Rusya'nın TASS haber ajansında yer aldı.

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