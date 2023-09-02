İngiltere’deki bir bit pazarından 2017 yılında ismi açıklanmayan bir kadın tarafından tablo satın alındı.Tablonun gerçek değerini bilmeyen satıcı birkaç yıl onu yatak odasında kullandıktan sonra dolaba sakladı. Temizlik yaptığı sırada tablonun varlığını hatırlayan ve onu Facebook’ta bir sayfada paylaşan kadın resim konservatörü olan Lauren Lewis tarafından keşfedildi.

80 YILDIR KAYIPTI

3 saatlik araba yolculuğundan sonra tabloyu canlı bir şekilde gördüğünü dile getiren Lewis, “Tablo çıkış tarihinden bu yana 80 yıldır kayıptı. Amerikalı ressam Newell Convers Wyeth tarafından yapılan bir eser” dedi. Eserin 19 Eylül açık arttırmayla satışa sunulacağı açıklandı.