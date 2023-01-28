Oylamada, 45 lehte, 65 aleyhte ve 2 çekimser oy ile "erken seçim talebi" reddedildi.

Kongre Başkanı Jose Williams açıklamasında erken seçim önerisinin Kongre tarafından 30 Ocak'ta yeniden değerlendirilebileceğini bildirdi.

Peru yasalarına göre bu kararın alınabilmesi için 130 Kongre üyesinden 87'sinin oyuna ihtiyaç var.

Hükümetten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kongrenin ret kararından üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Ülkede devam eden hükümet karşıtı protestolarda ise askerlerin kapatılan otoyolları açmaya başladığı belirtildi.

Öte yandan ünlü turistik bölge Machu Picchu'nun, yoğun gösteriler nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana süresiz kapatılmasının Peru ekonomisine zararının günlük 5,7 milyon avro olduğu kaydedildi.

Boluarte, dün Ulusal Kongreden ülkede erken seçimlerin yapılmasını talep etmişti.

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin istifa etmesini, erken seçime gidilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.