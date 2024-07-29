Brent ham petrolü, Cuma günü yüzde 1,5 düşüşle üçüncü haftalık düşüşünü kaydettikten sonra varil başına 81 doların üzerine çıktı ve ABD ham petrolü 77 dolara yaklaştı. Asya’nın en büyük ekonomisindeki endüstriyel kârlar, Haziran ayında büyüdü ve bu da imalatın dayanıklılığını gösterdi.

Ham petrol, OPEC+ arz disiplini ve Fed’in borçlanma maliyetlerini düşürmeye yaklaştığı beklentileri sayesinde bu yıl mütevazı bir şekilde yüksek kalmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası’ndan faiz oranı kararı Çarşamba günü açıklanacak. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün kilit üyeleri ve müttefikleri bir gün sonra online olarak bir araya geliyor ve piyasa, grubun üretim seviyelerini değiştirip değiştirmeyeceği konusunda ikiye bölündü.

Yatırımcılar ayrıca İsrail’in Pazar günü Hizbullah hedeflerine saldırması ve daha fazla misilleme tehdidinde bulunmasının ardından Orta Doğu’daki gelişmeleri izleyecek.

Melbourne’deki Commonwealth Bank of Australia’da analist olan Vivek Dhar, “Çin ekonomisiyle ilgili endişeler genel olarak enerji emtia fiyatlarını etkiledi. Ancak talep endişeleri, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma kötüleştikçe bu hafta başında Orta Doğu’da artan jeopolitik risklere yol açacak” dedi.