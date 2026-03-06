ABD petrol vadeli işlemleri, yatırımcıların Orta Doğu’da küresel ham petrol akışını sekteye uğratabilecek uzun süreli bir savaş riskini giderek daha fazla fiyatlamasıyla sert yükseldi.

Bu gelişmeyle petrol fiyatları yaklaşık 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD ham petrolü yüzde 8,7 artarak varil başına 81 doların üzerine çıktı. Böylece fiyatlar Temmuz 2024’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Brent petrol, 85 doların üzerine çıkarken ham petrol Brent’e kıyasla daha hızlı yükseldi.

Rafine yakıt piyasasında da yükseliş dikkat çekti. Avrupa’da gösterge dizel vadeli işlemleri varil başına 150 doların üzerine çıkarak 2022 sonundan bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı.

Orta Doğu’daki çatışmanın önemli alıcılara yönelik ham petrol akışını kesintiye uğrattığına dair işaretler de güçleniyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’in, İran, ABD ve İsrail’in çatışmaları sürdürme yönündeki açıklamaları sonrası yakıt tüketimini kısmaya yöneldiği belirtiliyor.

Küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği en kritik noktalardan olan Hürmüz Boğazı’nda uzun süreli bir kesinti yaşanabileceğine yönelik endişelerin artması, Körfez’deki olası aksamalardan daha az etkilenen ham petrol varillerine talebi artırdı.

ABD petrolüne yönelik talepteki artış, navlun ücretlerindeki yükselişin Amerikan ham petrolünün taşınmasını daha maliyetli hale getirdiği bir dönemde gerçekleşti. Öte yandan, mevsimsel rafineri bakım çalışmaları da iç piyasadaki arzı daraltarak fiyatların yükselişini destekledi.