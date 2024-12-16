ABD’nin Rus ham petrolüne daha sıkı yaptırımlar sinyali vermesi ve Çinli yetkililerin ülke ekonomisini destekleme sözü vermesiyle haftalık yükselişin ardından petrol yatay bir görünüm sergiledi.

Brent ham petrolü geçen hafta yaklaşık yüzde 5 yükseldikten sonra varil başına 74 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü ise 71 dolara yakın seyrediyor.

Hazine Bakanı Janet Yellen, Reuters’a verdiği röportajda, ABD ve müttefiklerinin Moskova’nın Ukrayna’daki savaşı finanse etme yeteneğini daha da sınırlamak için Rus ham petrolünün fiyat sınırını düşürmeyi düşünebileceğini söyledi. Ham petrol, ekim ortasından bu yana dar bir aralıkta sıkışmış durumda ve jeopolitik endişeler, gelecek yıl bir bolluk beklentisi ve en büyük ithalatçı olan Çin’in kasvetli görünümüyle yatıştırıldı.

Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar, “Jeopolitik risklere bağlı arz endişeleri, petrol fiyatlarının karşı karşıya olduğu önemli bir yukarı yönlü risk” dedi. Pazartesi günkü veriler, Çin’in görünür petrol talebinin bir yıl öncesine göre Kasım ayında yüzde 2 düşerek 14 milyon varilin biraz üzerine çıktığını gösterdi.