Petrol, yatırımcıların bugün gerçekleşecek toplantıda OPEC+’in pazarda üretimi canlandırma hamlesini tekrar ertelemesini beklemesiyle yatay seyirde.

Brent ham petrolü Çarşamba günü yaklaşık yüzde 2 düştükten sonra varil başına 72 doların üzerinde işlem gördü ve ABD Ham Petrolü 69 doların altına işlem gördü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri, 2025’te arz artışını erteleme konusunda anlaşmaya yaklaşıyor.

ABD’de ticari stoklar Ağustos’tan bu yana en büyük haftalık düşüşle 5 milyon varilden fazla azalırken, ülke çapındaki petrol üretimi grubun dışındaki ülkelerden gelen güçlü üretimi hatırlatarak rekor kırdı. Suudi Arabistan’daki yaklaşık 9 milyona kıyasla, şu anda ABD sondaj kuleleri günde 13,5 milyon varilden fazla petrol pompalıyor.

Ham petrol, Ekim ortasından bu yana oynaklığın azalmasıyla dar bir aralıkta sıkıştı. Fiyatlar, Çin talebinin zayıflaması, Trump’ın İran ve Venezuela’dan gelen akışlara karşı daha sıkı yaptırımlar uygulaması gibi etkenlerden etkilendi.

Singapur’daki IG Asia Pte’de Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, fiyatlar için en kötü senaryonun OPEC+’ın kesintilerini uzatmamayı seçmesinin olacağını söyledi.