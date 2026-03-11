ABD ve İsrail'in saldırıları sonrasında İran'dan da karşılık gelmiş ve Orta Doğu'da alarm verilmişti. Özellikle İran'ın petrol rafinelerini vurması ve Hürmüz Boğazı'nı kapatması dünyada tedirginliğe yol açmıştı.

PEZEŞKİYAN İRAN'IN 3 ŞARTINI AÇIKLADI

Trump'tan savaş ile ilgili çelişkili açıklamalar gelmeye devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Pezeşkiyan savaşı sonlandırmak için 3 şartını açıkladı.

Pezeşkiyan açıklamasında şunları ifade etti:

"Siyonist rejim ve ABD tarafından kışkırtılan bu savaşı sona erdirmenin tek yolu, İran'ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve gelecekteki saldırganlıklara karşı sağlam uluslararası güvencelerin verilmesidir."