PFDK, Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç ceza verdi.

Mourinho, hakem odasına gitmek ve hakeme yönelik ifadelerden 2 maç ve basın toplantısı ifadelerinden sportmenliğe aykırı hareketten 2 maç ceza aldı.

KAÇIRACAKLARI MAÇLAR

Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı maçta tedbirli olan Mourinho, Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında cezasını tamamlayacak.

Okan Buruk ise Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta cezalı olacak.

FENERBAHÇE'YE DEPLASMAN CEZASI

Fenerbahçe’ye misafir tribündeki olaylardan dolayı 2 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası verildi.

Dursun Özbek’e ise 34 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası verildi.