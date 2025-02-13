TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre PFDK, ayrıca Adana Demirspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve Murat Sancak'ın 30 gün hak mahrumiyetiyle beraber 500 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Kurul, Adana Demirspor görevlisi Cihan Eliçiçek'e de 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağının yanı sıra 292 bin 500 lira para cezası verdi.

TÜMOSAN Konyaspor, sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle 1 milyon 120 bin lira ile cezalandırılırken, kulüp başkanı Ömer Korkmaz'a 23 gün hak mahrumiyeti, Konyasporlu futbolcu Emmanuel Boateng'e de 2 resmi müsabakadan men cezası verildi. Kulüp idarecisi Yusuf Küçükbakırcı da 21 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 150 bin lira para cezası aldı. Kurul, yeşil-beyazlı kulüp görevlisi Hüseyin Bilgin'e 1 müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası uyguladı.

PFDK, Beşiktaş'a 840 bin lira, Net Global Sivasspor'a 168 bin lira Corendon Alanyaspor'a 168 bin lira, Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 2 resmi müsabadan men ve 117 bin lira para cezası verdiğini açıkladı.

Kurul tarafından Bellona Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor, Net Globa Sivasspor, Beşiktaş ve Corendon Alanyaspor'un bazı taraftarlarının elektronik biletlerinin bir sonraki müsabakaya girişinin engellenmesine de hükmedildi.