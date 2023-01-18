Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde bir güvenlik kamerasına yansıyan ilginç anlar herkesi şaşkına çevirdi. Gündüz vaktinde bir ismi açıklanmayan bir çiftin plajın kumlarına uzandıkları anlarda cinsel ilişkiye girmeye başladı. Çiftin hareketlerini uzaktan takip eden siyah kıyafetlerinin içindeki bir evsiz adam ise çiftin yanına yaklaşarak onları izlemeye başladı.

ÇİFT RAHATSIZLIK DUYUNCA...

Evsiz adam bir süre çifti izledikten sonra yanlarına uzanmayı tercih etti. Evsiz adamın kendilerini izlemesindne rahatsızlık duyan ismi açıklanmayan ikili ayağa kalkarak olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra olayı inceleyen polis ekipleri konuya ilişkin olarak herhangi bir şikayetin iletilmediğini belirtti.