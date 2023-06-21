Kazayla ilgili polisten verilen bilgi şu şekilde:
Saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi yakınlarında, Ramazan AMIKLI (E-23), yönetimindeki CB 100 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp Sera Tarım önlerinde bulunan reklam tabelasının beton bloğona çarpmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.