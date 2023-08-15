Polonya Savunma Bakanlığı, Polonya ile Sovyetler Birliği arasında 1920’de yaşanan Varşova Savaşı zaferinin yıldönümü sebebiyle her yıl 15 Ağustos’ta kutlanan ulusal Silahlı Kuvvetler Bayramı için ülkede yaşanan aşırı sıcaklara ‘su perdesiyle’ çözüm buldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, başkent Varşova’da sıcaklıkların 30 derecenin üstüne çıkacağı ve geçit töreninin yapılacağı caddenin kenarlarına soğuk su püskürten 'su perdeleri' konulduğunu ifade etti.



24 bin şişe su hazırlandığı belirtilen açıklamada “Varşova'da 12.00-15.00 arasında termometrelerin 30 derecenin üzerinde olacağını unutmayın. Su, güneş gözlüğü ve şapka getirin. Çeşme Parkı bölgesinde ve Sanguszki Caddesi bölgesinde Polonya Ordusu, su perdeleri hazırladı” denildi.

Öte yandan bayram kapsamında Bayraktar SİHA, Varşova’daki PGE Narodowy stadyumunun dışında sergilenmeye başlandı. Polonya Ordusu, herkesi ulusal stadyuma beklediklerini ifade etti.