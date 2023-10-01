Ülkede 15 Ekim'de düzenlenecek seçimlerden önce yapılan etkinliğe "bir milyon kalbin yürüyüşü" adı verildi.

Varşova merkezinde toplanan halka konuşma yapan Tusk, değişimin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Tusk, bugün yapılan yürüyüşün yeniden doğuşun bir sembolü olduğunu belirterek, vatandaşlara katılımları için teşekkür etti.

Ellerinde Avrupa Birliği (AB) ve Polonya bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar değişim, demokrasi ve hukuk çağrısında bulundukları sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Tusk önderliğinde bir önceki yürüyüş 4 Haziran'da yine Varşova'da yapılmış ve 500 binden fazla kişi katılmıştı.