Bir dönem şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Popstar Ajdar, Beylikdüzü'nde bir mekanın açılış etkinliğine katılmak için euro üzerinden ücret talep etti. Kendisini artık 'Hiperstar' olarak tanımlayan Ajdar'ın sahne ücreti ise dudak uçuklattı.

Adını ilk olarak 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışması ile duyuran Ajdar, o günden bu yana sansasyonel açıklamaları ve çılgın şarkıları ile Türkiye'nin en renkli isimlerinden biri olarak gündemden düşmüyor.

Çikita Muz şarkısıyla ünlenen şarkıcı Ajdae, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Son olarak Armağan Çağlayan'ın programına çıkmak için 1 milyon euro isteyen Popstar Ajdar, bu kez Beylikdüzü'nde bir mekanın açılışına katılmak için saatlik 3 milyon 750 bin Euro istemesiyle olay oldu.

Sosyal medyada bir kullanıcı Ajdar'ı aradığı anları paylaştı. Şahıs, mekanının açılışı için çıkmasını istediğini söyledi. Ajdar'ın sahneye çıkmak için saatlik 3 milyon 750 bin Euro istemesi ve 4 saatlik için yaptığı Euro hesabı sosyal medyayı salladı.