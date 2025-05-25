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Ligi 6. sırada bitiren Aston Villa, Avrupa Ligi'ne katılacak. Nottingham Forest ise Konferans Ligi'nde elemelerle Avrupa yoluna dahil olacak.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Tottenham da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

İngiltere'de böylelikle ligi ilk 5 sırada bitiren Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea ve Newcastle United Devler Ligi biletini aldı.

Newcastle United, Everton'a kaybetmesine rağmen ligi 5. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne giden bir diğer takım oldu.

Haftanın en önemli maçında Avrupa yarışındaki takımlardan Nottingham Forest ile Chelsea kozlarını paylaştı. Maçı 1-0 kazanan Chelsea Şampiyonlar Ligi yolunu tuttu.

Şampiyon Liverpool, son maçında kupa galibi Crystal Palace ile berabere kaldı. Arsenal ligi ikinci sırada tamamlarken; Manchester City ise 3. sırada bitirdi.

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