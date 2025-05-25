İngiltere Premier Lig'de son hafta maçlarının tamamı aynı saatte oynandı.
Şampiyon Liverpool, son maçında kupa galibi Crystal Palace ile berabere kaldı. Arsenal ligi ikinci sırada tamamlarken; Manchester City ise 3. sırada bitirdi.
HAFTANIN MAÇINDA KAZANAN CHELSEA
Haftanın en önemli maçında Avrupa yarışındaki takımlardan Nottingham Forest ile Chelsea kozlarını paylaştı. Maçı 1-0 kazanan Chelsea Şampiyonlar Ligi yolunu tuttu.
Newcastle United, Everton'a kaybetmesine rağmen ligi 5. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne giden bir diğer takım oldu.
6 TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
İngiltere'de böylelikle ligi ilk 5 sırada bitiren Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea ve Newcastle United Devler Ligi biletini aldı.
Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Tottenham da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.
Ligi 6. sırada bitiren Aston Villa, Avrupa Ligi'ne katılacak. Nottingham Forest ise Konferans Ligi'nde elemelerle Avrupa yoluna dahil olacak.