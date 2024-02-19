Türkiye'nin hem Orta Doğu'da hem de Karadeniz'de oynadığı role dair uluslararası medyadaki haberler gözden kaçacak gibi değil.Rusya lideri Vladimir Putin'in önümüzdeki haftalarda Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Vladimir Putin, hafta sonu Türkiye'nin en güvenilir doğalgaz ortağı olduğunu söyledi.

İkinci yılı bitmek üzere olan Ukrayna işgalinin enerji sektöründeki yol açtığı dönüşüme değinen Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı ülkelerin Rus gazı ihracatına getirdiği sınırlamayı hatırlatıp doğalgazın TürkAkım boru hattı üzerinden sevkiyatıyla değişen dengeleri yorumladı."Türkiye, TürkAkım aracılığıyla en güvenilir ortak oldu" diyen Putin'in sözleri Rus medyasında geniş yankı buldu.



TASS haber ajansı, 'Putin Türkiye'yi enerjide en güvenilir ortak ilan etti' başlığıyla sunduğu haberde Rusya liderinin söz konusu açıklamayı Rossiya-1 televizyon kanalından gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği röportajda yaptığını bildirdi.



Haberi TASS'la aynı başlıkla yayınlayan Russia Today televizyonuna göre, Vladimir Putin Türkiye'nin en güvenilir ortak olduğunu kanıtladığını belirtti.



Komsomolskaya Pravda gazetesi, Putin'in Rus gazının TürkAkım boru hattından aktığını hatırlatmasını öne çıkardı, enerji güvenliği analisti Igor Yuşkov'un görüşlerine yer verdi. Yuşkov, Avrupa Birliği ülkelerine Rus gazının iki rota üzerinden sevk edildiğini, bunların TürkAkım boru hattı ve Ukrayna olduğunu söyledi. Analiste göre, Ukrayna hattı durdurulursa en fazla zararı kuzeybatı, batı ve orta Avrupa ülkeleri görecek.



Bir diğer Rus haber ajansı RIA, 'Putin enerji kaynaklarında en güvenilir ortağın adını koydu' başlığını attı, Putin'e göre Türkiye'nin gelinen noktada en güvenilir partnere dönüştüğünü yazdı.RIA ajansı ayrıca, 'Bir kaynak, Türkiye ve Rusya'nın doğalgaz merkezi için müzakerelere devam ettiğini söyledi' başlığıyla servis ettiği haberde, görüşmelerde herhangi bir sorun olmadığını aktardı. Haberini ismini vermediği Türkiye'den bir yetkiliye dayandıran RIA, Ankara ve Moskova'nın enerji merkezinin yol haritası üzerine müzakere yürüttüğünü kaydetti.Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde söz konusu doğalgaz merkezinin detaylarının ele alınacağını yazan RIA, projenin ilk olarak Ekim 2022'de gündeme geldiğini hatırlattı.