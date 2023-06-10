Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a Rus taktik nükleer silahların 7-8 Temmuz’dan sonra konuşlandırılmaya başlanacağını duyurdu.

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Soçi’de bir araya geldi. Görüşmenin başında yaptığı konuşmada Putin, güvenlik ve ekonomik meseleler hakkında konuşacaklarını dile getirdi.

Bu yöndeki ilişkilerin oldukça iyi geliştiğine dikkati çeken Putin, güvenlik konusundaki gelişmelerin de stabil hatta iyi olduğunu belirtti.

Güvenlik alanında iki ülkenin iyi bir işbirliği içerisinde olduğuna işaret eden Putin, daha önce Belarus’a gönderileceğini açıkladığı taktik nükleer silahları kastederek "Üzerinde anlaştığımız en hassas konularda her şey planlandığı gibi gidiyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde ilgili tesislerin hazırlıkları tamamlanacak ve ilgili silah türlerinin Belarus’ta konuşlandırılmasıyla ilgili tedbirlere derhal başlayacağız. Yani her şey plana göre, her şey istikrarlı." ifadelerini kullandı.

Putin, mart ayında yaptığı açıklamada NATO'nun başka ülkelere taktik nükleer silah yerleştirdiğini ifade ederek Rusya’nın da Belarus'a söz konusu silahı yerleştireceklerini duyurmuştu.

Putin, ayrıca Belarus'a "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerini teslim ettiklerini anımsatarak söz konusu sistemlerin taktik nükleer silahla donatılacağını açıklamıştı.

LUKAŞENKO: NÜKLEER SİLAHLAR ŞANTAJ DEĞİL BİR ŞANS

Lukaşenko da ülkede Sovyetler Birliği döneminden kalan nükleer silahların yerleştirileceği tesislerin hazırlanacağı bilgisini paylaşmıştı.

Lukaşenko, Batı'nın Beyaz Rusya'yı yok etmek istediğini ve bir işgal hazırlığında olduğunu öne sürerek, nükleer silah konuşlandırma planlarının bir şantaj değil, ulusunu Batı'ya karşı 'korumak' için bir şans olduğu söylemişti.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Putin'in yaptığı açıklama uluslararası ajanslara "son dakika" bilgisi olarak düşerken, Batı medyası söz konusu kararın 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi ile aynı döneme denk geldiğine dikkat çekti.

NATO'YA KARŞI ADIM

Batı'daki askeri uzmanlar Putin'in Belarus hamlesini NATO’nun Finlandiya ve İsveç'le ittifakı genişletme adımına karşılık bir adım olarak yorumluyor.

Washington yönetimi, Moskova'nın Belarus'ta taktik Nükleer Silah konuşlandırma planına daha önce temkinli bir tepki vermiş ve "sonuçlarını izlemeye devam edeceğini" duyurmuştu.

