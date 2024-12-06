Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Japonya'nın Akita Valisi Norihişa Satake'ye hediye ettiği Barış (Mir) isimli kedi hayatını kaybetti.

Valilik yetkilileri, gri bir Sibirya kedisi olan Mir'in bir süre sağlık sorunları yaşadıktan sonra 12 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Putin, yavru kediyi 2012 yılında valiye hediye etmşti ve yeni sahipleri kediye Rusça'da "Barış" anlamına gelen Mir ismini vermişti.

PUTİN'E KÖPEK HEDİYESİ

Valilik, 11 Mart 2011'de Japonya'nın Tōhoku bölgesinde yaşanan büyük deprem ve tsunaminin ardından yardım çalışmalarına verdiği destek nedeniyle Putin'e Yume adlı bir köpek göndermişti.

Köpeğin adı, Japoncada "rüya" anlamına geliyor. 9.0 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetmişti.

O dönemdeki medya raporlarına göre, köpek sevgisiyle bilinen Putin, başlangıçta Satake'ye bir köpek vermeyi düşündü ancak valinin bir kedi insanı olduğunu öğrendikten sonra fikrini değiştirdi.

AİLENİN BİR ÜYESİ OLDU

Japonya'ya giden Rus diplomatlar tarafından da ziyaret edilen kedi, Satake ailesinin bir parçası olmuştu.

Kedi hakkında Rus medyasına konuşan Japon vali, "Çok iştahlı, güçlü ve neşeli ve sakin bir karaktere sahip. Mir, evimizde yaşayan altı kediyle iyi geçiniyor. Bu benim için özel bir canlı. Yüzünü gördüğümde ruhum dinleniyor." demişti.