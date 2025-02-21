Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi İskoçya temilsici Rangers oldu.

İskoçya Ligi'nin 27. haftasında yarın sahasında St. Mirren'le karşılaşacak Rangers'ta teknik direktör Philippe Clement soruları yanıtladı.

Clement Fenerbahçe kurasını değerlendirirken, "Harika bir takıma ve teknik direktöre karşı heyecan verici kura. Oyuncuların çoğunu iyi tanıyorum. Gerçekten iyi bir takım ve tutkulu bir taraftara sahipler." dedi.

Jose Mourinho'yla ilgili Clement, "Jose Mourinho birçok kupa kazandı. Onda farklı yerlerde kazanmanın getirdiği bir saygı var." ifadelerini kullandı.