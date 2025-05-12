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65 yaşındaki deneyimli teknik adam, Real Madrid'de geçirdiği dönemde zaman zaman Arda Güler'e yeterli süre vermediği gerekçesiyle eleştirilmişti. Ancak genel olarak kulüp kariyerinde büyük başarılara imza atan Ancelotti, Madrid ekibinde çıktığı 231 maçta 2.24’lük galibiyet ortalaması yakalayarak önemli bir performans sergiledi.

Real Madrid’in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın başına geçti. The Athletic’in haberine göre Ancelotti, yeni görevine 26 Mayıs 2025 tarihinde resmen başlayacak. Bu atamayla Ancelotti, Brezilya tarihindeki ilk yabancı teknik direktör unvanını kazanarak tarihe geçti.

Brezilya Milli Takımı'nın başına Carlo Ancelotti getirilirken, Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso oldu.

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