Real Madrid’de beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler, transferin gözde isimlerinden biri haline geldi. Son iddia ise İspanyol basınından geldi. Habere göre Bayern Münih, genç yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Alman ekibinin öncelikli hedefi Florian Wirtz’ti ancak Wirtz’in Manchester City’ye daha yakın olduğu belirtiliyor. Bu gelişmenin ardından Bayern Münih, rotasını Arda Güler’e çevirdi.

Fenerbahçe de kazanacak

Eğer Bayern Münih, Arda Güler için Real Madrid’e 50 milyon euro bonservis öderse, bu transferden Fenerbahçe de ciddi bir gelir elde edecek.

Fenerbahçe, Arda Güler’in bir sonraki satışından %20 pay alma hakkına sahip.

Bu durumda sarı-lacivertlilerin kasasına yaklaşık 10 milyon euro girecek.

Bu gelişme, Fenerbahçe yönetimi ve taraftarları açısından büyük bir finansal kazanç anlamına geliyor.

Kompany’nin Arda Güler planı

Haberde, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany’nin Arda Güler’i 4-2-3-1 dizilişinde kullanmak istediği aktarıldı.

Kane’in arkasında

Musiala ve Olise ile birlikte

Arda Güler’e de önemli bir rol verilmesi planlanıyor.

Bavyera ekibinin Arda’nın yeteneklerinden en iyi şekilde faydalanmak için özel bir plan hazırladığı belirtiliyor.

Ancelotti: İyi ve oynamaya hazır

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Girona’yı 2-0 mağlup ettikleri maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Arda Güler hakkında sorulan soruya kısa bir yanıt verdi.

Bir İspanyol gazeteci, Arda Güler’in son haftalarda forma şansı bulamaması ve Girona maçında ısınmaya bile gönderilmemesi üzerine Ancelotti’ye şu soruyu yöneltti:

"Türk futbolcu ne durumda, fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?"

Ancelotti’nin cevabı ise oldukça netti:

"İyi ve oynamaya hazır."

Ancak Arda’nın buna rağmen süre alamaması, transfer söylentilerini daha da güçlendirdi.