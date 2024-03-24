RMMO’nun “kaskavel” olarak bilinen envanterindeki 120 tekerlekli zırhlı tankı elden çıkaracağı haber verildi.

Simerini “’Kaskaveller’ Atılıyor ve Güvenlikte Yeni Açık” başlıklı manşet haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun, RMMO’nun envanterindeki 120 tekerlekli zırhlı “kaskavel” tankını, benzerleri ya da iyileştirilmiş operasyonel niteliklere sahip diğerleriyle değiştirmek yerine elden çıkarma kararı aldığını yazdı.

RMMO’nun envanterindeki 120 kaskavel tankının 79’unun aktif olduğu, 41’inin geri çekildiği ve yedek parça olarak kullanıldığını yazan gazete, bu tankların mezat yöntemiyle elden çıkarılacağını belirtti.

Gazete, başka ülkelerin ellerindeki askeri araçları “atmak ya da satmak yerine modernize ettiğine” dikkat çekerek, örnek olarak Türkiye’nin eski nesil zırhlı personel taşıyıcılarını 125’lik toplarla modernize ettiğine dikkat çekti.