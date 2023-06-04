Politis gazetesinin, Hükümet’in ilk 100 günüyle ilgili “RetailZoom” şirketine, Güney Kıbrıs genelinde 3 bin 415 kişinin katılımıyla, 26-31 Mayıs tarihleri arasında internet üzerinden yaptırdığı ankete göre, katılımcıların yüzde 54’ü, Hükümet’in ilk 100 günüyle ilgili olumsuz görüş belirtti; yüzde 26’sı “olumlu”, yüzde 19’u “ne olumlu, ne olumsuz”, yüzde 1’i de “bilmiyorum” yanıtı verdi.

Ankete katılanların yüzde 41’i, Hristodulidis Hükümeti’nin daha önceki hükümetlerden farkı olmadığı, yüzde 30’u daha kötü olduğu, yüzde 26’sı daha iyi olduğu yönünde görüş belirtti, yüzde 3’üyse bu soruyu yanıtsız bıraktı.

Katılımcıların yüzde 26’sı, bakanlar kuruluyla ilgili “yetersiz”, yüzde 32’si “orta”, yüzde 16’sı “iyi”, yüzde 13’ü “çok iyi”, yüzde 13’ü de “uygunsuz” olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta gelen hafta Başkanlık seçimi olsa, hangi adaya oy verecekleri sorulan katılımcılar, yüzde 32 oranında Andreas Mavroyannis, yüzde 30 oranında Nikos Hristodulidis, yüzde 23 oranında da Averof Neofitu yanıtını verirken, yüzde 9’u oy kullanmayacağını, yüzde 6’sı ise kime oy vereceğini bilemediğini beyan etti.

DİSİ’nin yeni liderliğini de oylayan katılımcılar, bu konuda yüzde 34 oranında “orta”, yüzde 25 oranında “iyi”, yüzde 20 oranında “yetersiz”, yüzde 12 oranında “çok iyi”, yüzde 9 oranında da “uygunsuz” değerlendirmesinde bulundu.

Ankete katılanlara, kurumlardan hangisinin doğru çalıştığı da soruldu. Katılımcılar, Rum Milli Muhafız Ordusu için yüzde 15, Kilise için yüzde 16, Hukuk Dairesi için yüzde 7, Sayıştaylık için yüzde 45, “Kıbrıs Üniversitesi” için yüzde 38, Ombudsmanlık için yüzde 11, Genel Sağlık Sistemi (YESİ) için yüzde 20, bankalar için yüzde 8, partiler için yüzde 3, sendikalar için yüzde 12, Belediyeler ve muhtarlıklar için yüzde 10 oranında olumlu görüş belirtti.