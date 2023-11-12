Politis gazetesi, “Atina-Lefkoşa İlişkisinde Neler Değişiyor” başlığı altında yayımladığı yorum haberinde, Rum-Yunan hükümetlerinin Atina’daki zirve toplantısının ilkinde, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında bugüne kadar mevcut ilişki ve iş birliği şeklinin farklılaşmasının gündeme geldiğini iddia etti.

Gazete, söz konusu zirvede, iki ülke arasındaki iş birliğinin bugüne kadar sürdüğü şekliyle devam etmesi kararının alındığını ancak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Rum heyete, iki ülke arasındaki ilişkilerin bugüne kadar devam ettiği “duygusal şeklinden” çıkması gerektiğini ifade ettiğini savundu.

Habere göre, iki tarafın iş birliğinin “askeri dogmalar, üçlü zirveler ve Eurovision tipi oylamaları hatırlatan desteklerin dışına çıkması gerektiğini” ifade eden Miçotakis, Türkiye’yle iyi komşuluk ilişkilerinin devam etmesine verdiği öneme ve bunun Kıbrıs sorununa yapacağı olumlu katkıya vurgu yaptı.

Miçotakis, Türkiye’yle iyi ilişkilerdeki momentumu kaybetmek istemediğini ifade ettiği toplantıda, Güney Kıbrıs’ta eskiden olduğu gibi bir askeri dogmatik ilişkinin daha da geliştirilmesinden yana olmadığını Rum Savunma Bakanı’na iletti.

Gazete, söz konusu zirvenin, iki taraf arasında halihazırda mevcut olan, denizcilik, turizm alanlarındaki iş birliği konularında ise yeni bir unsur ortaya koymadığını da savundu.