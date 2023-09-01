“Pile’de Yol İnşası Konusunda Uzlaşıldı… Politis’in Edindiği Bilgilere Göre Colin Stewart’ın İnisiyatifi Sonuç Verdi” başlığıyla manşete çeken Politis gazetesi “önümüzdeki günlerde yerel yönetimlerin de katılımı ile masaya, bölgelerin belirlenmesi için haritalar da konulacağını, resmî açıklamaların, kalkınma bölgeleriyle ilgili anlaşmanın tamamlanmasından sonra yapılacağı” bilgisini verdi.

Edindiği bilgilere dayanarak Yiğitler’den Pile’ye yolunun yapılması, Pile platosundan Beyarmudu’na kadar olan bölgenin konut inşası için imara açılması ve tarım hayvancılık bölgesinin belirlenmesi, bölgede güvenliği ve kontrolünden tamamen Barış Gücü’nün sorumlu olmasında uzlaşıya varıldığını yazan gazete “yani, ara bölge olmasına gölge düşürülmüyor” izahında bulundu.

Haberi iç sayfasında “Stewart’ın İnisiyatifi Sonuç Verdi… Pile Konusunda Altın Kesit Bulundu” başlığıyla detaylandıran gazete, Stewart’ın hem krizi çözmek hem de bölgedeki fiili durumu idame ettirecek bir çözüm bulunması için taraflarla yürüttüğü temasların, baştaki zorluklara rağmen nihayet sonuç verdiğini kaydetti.

Edindiği bilgilere dayanarak iki tarafın vardığı uzlaşının çok somut ve net olduğunu kaydeden gazete “en önemlisi, Yiğitler’den Pile’ye kadar olan yol inşa edilecek, paralel olarak karma köyün yaratıcı geliştirme projesi devreye sokulacak. Özellikle, Pile’deki platodan Beyarmudu’na kadar uzanan geniş arazinin imara açılmasında uzlaşıldı” ifadesine yer verdi.

Gazete uzlaşılan noktaları aktarırken, “yerleşim bölgeleri ve tarım - hayvancılık bölgelerinin belirleneceğini, bölgenin güvenliği ve kontrolünün tamamen Barış Gücü’nün sorumluluğunda olacağının anlaşmada açıkça belirtileceğini” yazdı.