Alithia gazertesi “Geri Sayımdaki Federal Çözüm” başlıklı analiz haberinde, Cenevre’de 2021 yılındaki iki toplum ile üç garantörün katıldığı gayri resmi beşli zirvede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devlete dayalı çözüm talebini resmen sunduğunu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ise o günden bu yana federal çözümü gündeme getirmediğini yazdı.

Guterres’in federasyon içerikli görüşmelere katılmasına karşın federal çözümden yeniden söz etmediğini yazan gazete, Guterres’in o zamandan beri, ortak zemin bulmaları ve o zaman kendisini çağırmaları konusunda iki tarafa da telkinde bulunduğunu belirtti.

Gazete, Kıbrıs sorununda 2021 yılına kadar olan gelişmelere ve bu döneme kadar liderler tarafından yapılan açıklamalara kronolojik olarak geniş yer verdi.

Federal çözüme dönüş umudunun, müzakere takvimi, hakemlik ve referandum olmaksızın Guterres çerçevesinin derhal ve koşulsuz kabul edildiği bir anlaşmanın imzalanmasıyla uyandırılabileceğinden bahsetti.