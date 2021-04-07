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“1CYPRUS” ÇÖZÜM İÇİN İNTERNET ÜZERİNDEN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

“1CYPRUS” adlı inisiyatifin, Kıbrıs sorununun çözümüne destek amacıyla internet üzerinden imza kampanyası başlattığı bildirildi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 17:54
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“1CYPRUS” ÇÖZÜM İÇİN İNTERNET ÜZERİNDEN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Fileleftheros gazetesi, inisiyatifin, dün düzenlenen basın toplantısında imza kampanyasının tanıtımını yaptığını ve hedefin, Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek, BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde ve Berlin’de 25 Kasım 2019’da sağlanan anlayışa dayalı çözüme destek vermek olduğunu açıkladığını yazdı.

Gazeteye göre toplantıda, partiler üstü inisiyatifin mantığı da açıklanarak, gözle görülür hale gelen “kalıcı bölünme” ve “ülkenin tamamen Türkleştirilmesi” tehlikelerine bağlı olarak, Kıbrıs’ın geleceğiyle ilgili endişe duyulduğundan bahsedildi.

İnisiyatif, tehlikeyle baş edebilmenin tek yolunun, adanın yeniden birleşmesi olduğunu ileri sürdü.

İnisiyatif, Kıbrıs sorunu çözüm sürecinin başarıyla sonuçlanması perspektifinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’taki siyasi güçler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve müdahil tüm tarafların, sürecin Kıbrıslı Rum toplumunun büyük çoğunluğu tarafından desteklendiğinin farkına varması halinde güçleneceğini savundu.

Gazete, toplantıda Rum Yönetimi Eski Başkanı Yorgos Vasiliu, “Konstandia-Mağusa” Metropoliti Vasilios, Dışişleri Eski Bakanı Yoannis Kasulidis, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hukukçu Tumazos Çelepis ve Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eşbaşkanı Takis Hacıdimitriu’nun yer aldığı kısa videoların gösteriminin yapıldığını yazdı.

Haberde, inisiyatif üyeleri arasında işadamı Fanos Epifaniu, işadamı Andreas Matsis, avukat Erik Montanios, siyasi analizci Hristos Panayiotidis ve eski Büyükelçi Pavlos Anastasiadis’in bulunduğu kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
1CYPRUSKıbrıs Sorunu
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