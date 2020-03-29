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200 Rum mahsur kaldı

Rum Dışişleri Bakanlığının elindeki verilere göre, Avrupa Birliği hesaba katılmaksızın, 30 civarı ülkede mahsur kalmış olan Kıbrıslı Rum olduğu bildirildi.

29 Mart 2020 Pazar 15:05
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200 Rum mahsur kaldı

Koronavirüsün tüm dünyada hızla yayılması ve birçok ülkede uygulamaya konan seyahat kısıtlamaları dolayısıyla, Kıbrıslı Rumların dünyanın çeşitli yerlerinde mahsur kaldıkları haber verildi.

Rum Dışişleri Bakanlığının bugüne kadar bin 300 kişinin talebini yerine getirdiğini ve bu kişilerin düzenlenen uçuşlarla Güney Kıbrıs’a geri döndüklerini yazan Kathimerini gazetesi, hali hazırda yurt dışında bulunan 200 Kıbrıslı Rum’un Güney Kıbrıs’a dönüşünün ise belirsizliğini koruduğunu belirtti.

Rum Dışişleri Bakanlığının elindeki verilere göre, Avrupa Birliği hesaba katılmaksızın, 30 civarı ülkede mahsur kalmış olan Kıbrıslı Rumlar bulunduğunu kaydeden gazete, 18 kişilik bir sporcu kafilesinin Tayland’da mahsur kaldığını anımsattı.

Gazete, meydana gelen durum yüzünden, Patagonya, Peru, Arjantin, Filipinler, Nepal, Vietnam, Şili, Uruguay, Küba, Arap körfezinin tüm ülkeleri, Yeni Zelanda, Avustralya, Çin, Hindistan, Sri Lanka, AB, İngiltere, Kanada ve ABD’de mahsur kalmış olan Kıbrıslı Rumlar olduğunu ekledi.

HRİSTODULİDİS: TALEPLERİN HEMEN YERİNE GETİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Yurt dışından Rum kesimine dönüş yapmak isteyen Kıbrıslı Rumlar konusunda gazeteye açıklama yapan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise, yurt dışında bulunan Kıbrıslıların taleplerinin yalnızca geri dönüşle sınırlı olmadığını ve bu taleplerin ilaç tedavisi sağlanması, ekonomik destek ve kalacak yer bulunması gibi geniş bir ihtiyaç yelpazesine yayıldığını dile getirdi.

Bütün taleplerin hemen yerine getirilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Hristodulidis, yurt dışındaki diplomatik misyon ağı aracılığıyla, aynı zamanda yetkili bakanlık ve dairelerle işbirliği içerisinde, tüm taleplere etkili bir şekilde yanıt verilmesine çalıştıklarını dile getirdi.

Hristodulidis, Rum Dışişleri Bakanlığının ilk andan itibaren ve ihtiyaç ortadan kalkana kadar ilk önceliğinin, meydana gelen durum dolayısıyla yurt dışında kalan vatandaşlarının desteklenmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsGüney KıbrısCoronavirüsRum Dışişleri Bakanlığı
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