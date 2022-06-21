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2021'de aşırı doz uyuşturucudan 11 kişi öldü

Güney Kıbrıs’ta, 2021 yılında aşırı doz uyuşturucudan ölen kişi sayısının 11 olduğu belirtildi.

21 Haziran 2022 Salı 12:20
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2021'de aşırı doz uyuşturucudan 11 kişi öldü
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Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ta 2021 yılında aşırı doz uyuşturucudan ölen kişi sayısının 11 olduğunu, bu rakamın 2019 ve 2020 yıllarına göre artış gösterdiğini yazdı.

Gazete, aşırı doz uyuşturucudan ölenlerin yüzde 74’e denk gelen büyük bir çoğunluğunun eroin kullanımından dolayı öldüğünü belirtti.

Uyuşturucudan ölenlerin sayısının kaydedilmeye başlandığı 2004 yılından 2021’e kadar 161 kişinin hayatını kaybettiğini yazan gazete, ölenlerin yüzde 48’inin Kıbrıslı Rumlar, yüzde 27’sinin AB; yüzde 25’nin ise üçüncü ülke vatandaşı kişiler olduğunu belirtti. 

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