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AB KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DİKENLİ TELDEN HABERDAR OLMADIKLARINI AÇIKLADI

Kıbrıs Rum tarafının, KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak göç geçişlerini önleme amacını öne sürerek “Astromerit” bölgesindeki sınıra dikenli tel çekmesi konusunda bir açıklama da AB Komisyonu’ndan geldi.

13 Mart 2021 Cumartesi 17:21
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AB KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DİKENLİ TELDEN HABERDAR OLMADIKLARINI AÇIKLADI

Haravgi gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, ara bölgeye dikenli tel çekilmesi konusunda AB Komisyonu’nu bilgilendirdiklerini iddia etmesine karşın AB Komisyonu Sözcüsü Vivian Loonella’dan aksi bir açıklama geldiğini yazdı.

Habere göre Loonella konuya ilişkin açıklamasında, “Komisyonun, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yeni bir çit çekilmesi veya Yeşil Hat’tın denetlenmesine ilişkin politikasında herhangi bir değişikliğe gideceğine dair bir bilgi almadığını” ifade etti.

Loonella, Yeşil Hat tüzüğünün 10’uncu ve 3’üncü maddelerine atıfta bulunduğu açıklamasında, durumun incelenmekte ve Güney Kıbrıs makamlarıyla görüşülmekte olduğunu vurguladı.

Gazete haberinin devamında ise, Rum çiftçilerin bugün Astromerit barikatında eylem gerçekleştireceklerini aktardı.

Habere göre, bölgedeki çiftçiler traktörleriyle birlikte saat 15:00’de bölgede eylem gerçekleştirecekler.

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