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AİHM, TÜRKİYE’YE 14 MAYIS’A KADAR SÜRE VERDİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), kapalı bölge Maraş ve Ercan’daki (Timbu) Kıbrıs Rum mallarıyla ilgili iki dava konusundaki görüşlerini (mütalaa) yazılı olarak ortaya koyması için Türkiye’ye 14 Mayıs’a kadar süre verdiği haber verildi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 16:39
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AİHM, TÜRKİYE’YE 14 MAYIS’A KADAR SÜRE VERDİ

Bunların Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis’in ele almakta olduğu “Türkiye aleyhindeki K.V Mediterranean Tours Limited” ile “Türkiye aleyhindeki Theodora Panayi ve Evdoksia Siartu” davaları olduğunu yazan Alithia ve diğer gazeteler, bu davalarla, mülklerin iadesi ve kullanım kaybıyla ilgili tazminat talep edildiğini anımsattı.
Kapalı bölge Maraş’la ilgili ilk davada, EVKAF’ın kapalı bölge Maraş’ın büyük bir kısmının kendisine ait olduğu tezini ortaya koyarak, taraf olduğunu yazan gazete, Türkiye’nin 27 Ocak 2020 tarihinde tek taraflı bir açıklamada bulunarak, AİHM’deki davaların kapanması için başvuru sahiplerine toplamda 11 bin Euro (+masraflar) teklif ettiğini anımsattı.
Başvuru sahiplerinin ise bu “tek taraflı” açıklamayı reddettiğini kaydeden gazete, bu talebi incelemek için 23 Mart 2021 tarihinde toplanan mahkemenin de, Türk tarafının bu tek taraflı açıklamasını reddetmeye karar verdiğini öne sürdü.
Mahkemenin tarafları iki davanın esası ve kabul edilebilirliğine ilişkin görüşlerini yazılı olarak sunmaya çağırdığını yazan gazete, ilk önce Türkiye hükümetinin 14 Mayıs tarihine kadar bunu yapmaya çağrılacağını, akabinde de başvuru sahipleri tarafının yazılı olarak yanıt vereceğini kaydetti.
Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis ise konu hakkında Kıbrıs Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, iki davanın da ilerlediğini, Türkiye’nin ise ön duruşma sürecinde kaybettiğini ve şimdi ise 14 Mayıs’a kadar görüşlerini yazılı olarak sunmak zorunda olduğunu öne sürdü.
Kapalı bölge Maraş’la ilgili dava konusunda ise Dimitriadis “kullanıcı olmadığı için, EVKAF’ın davaya müdahil olması ve mülke yeniden sahip olunması olasılığının” altını çizdi.
Ercan (Timbu) davasıyla ilgili olarak ise Dimitriadis “önemli olanın, ‘Taşınmaz Mal Komisyonu’nun’ etkin olmadığını kanıtlayarak davanın, iç hukuk yolları tüketilmeden AİHM’de ilerlemesi olduğunu” ekledi.

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