'Altın pasaport' skandalı Anastasiadis'in hukuk bürosuna uzandı

GKRY Sayıştayı'nın raporuna göre "Aynapa Marinası" ihalesine katılan 8 yabancıya "altın pasaport" verildi.

Kriterlere uymayan bu kişilere pasaport verilmesinin ardında ise Anastasiadis'in hukuk bürosunun olduğu ortaya çıktı.

Politis gazetesi, Sayıştay raporunda yer alan tespitlerin Anastasiadis'i köşeye sıkıştırdığını yazdı.

Altın pasaport nedir?

GKRY'de en az 2,5 milyon euroluk yatırım yapanlara vatandaşlık ile AB ülkelerinde vizesiz seyahat imkanı tanındığı ortaya çıkmıştı. Bu uygulama, "altın pasaport skandalı" olarak biliniyor.

Rum kesiminin uygulama dahilinde 5 bin kişiye pasaport verdiği, bunların da en az 3'te 1'inin sakıncalı kişiler olduğu ifade ediliyor.

Altın pasaport skandalının ortaya çıkması sonucu AB konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Rum lider Anastasiadis’in rüşvet aldığını Başbakanlığı döneminde Yunan muhalefet lideri Çipras’a itiraf ettiği de basına yansımıştı.