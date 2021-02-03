Anastasiadis, 'altın pasaport' skandalıyla ilgili ifade verdi

Anastasiadis, Araştırma Komitesi'ne ifade veren ilk isim oldu.

İfadesinde, sistemin boşluk ve zayıflıklarının bulunduğunu kabul eden Rum lider, vatandaşlık için başvuranların bürokratik incelemesinin İçişleri Bakanlığınca yapıldığını, kabinenin de onay mercii olarak çalıştığını hatırlattı.

Anastasiadis, uygulamanın sona erdirildiğini de belirtti.

Kara para aklama iddiaları araştırılacak

İfade sırasında Anastasiadis’e Suudi şeyhlerinin özel uçaklarıyla Seyşeller’e yaptığı bedava seyahatler ile ilgili de sorular yöneltildi.

Kara para aklama iddialarıyla bağlantılı bu seyahatlerin Rum Meclisi Denetleme Komitesi'nce araştırılmasına karar verildi.

5 binden fazla kişiye AB vatandaşlığı

Rum yönetiminin 2013-2019 yılları arasında 5 binden fazla yabancıya Avrupa Birliği vatandaşlığı dağıttığı ve karşılığında 9 milyar euro gelir elde ettiği belirtiliyor.

Bu kişiler arasında Rusya, Çin ve Uzak Doğu’dan yasaklı isimlerin de yer aldığı iddia ediliyor.