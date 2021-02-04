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Anastasiadis'e tepkiler büyüyor!

Güney Kıbrıs'ta, Lider Nikos Anastasiadis'in vatandaşlıklarla ilgili araştırma komitesine verdiği ifadeye tepkiler büyüyor.

04 Şubat 2021 Perşembe 13:46
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Anastasiadis'e tepkiler büyüyor!

Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceki gün, araştırma komitesine vatandaşlıklarla ilgili verdiği ifadeye tepki gösterdikleri bildirildi.

Politis gazetesi, DİKO’nun, Anastasiadis’in komiteye verdiği ifadeyle birkaç gün önce yaptığı halka seslenişte kullandığı argümanların çelişkili olduğunu ve Anastasiadis’in yolsuzluğu örtbas etmeye çalışıp, vatandaşlıklar dosyasının Sayıştay’a verilmesi için ısrar ettiğini kaydettiğini yazdı.

Habere göre DİKO, Anastasiadis ne söylerse söylesin, Meclis’in görevinin, tam şeffaflık için araştırmaya devam etmek olduğunu belirtti.

Gazete, AKEL’in ise, Rum Hükümeti’ni “altın pasaport sanayisi” kurarak, Güney Kıbrıs’ın üzerine yolsuzluk olaylarının çökmesine sebep olmakla ve bilgi gizlemekle suçladığını yazdı.

EDEK ise, daha diplomatik bir dille eleştiride bulunarak, altın pasaportlarla ilgili cezai ve siyasi yükümlülüğü bulunan kişilerin isimlerinin deşifre edilmesi ve cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Habere göre Vatandaşlık İttifakı, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği, Dayanışma Hareketi ve ELAM ise, Anastasiadis’in sorulan sorulara “bilmiyorum”, “kontrol bende değildi”, “suçlu değilim” şeklinde yanıtlar verdiğini ve bu şekilde yanıtlar vererek, daha fazla siyasi sorumluluk üstlendiğini; çünkü Başkan’ın, konuyu biliyor ve denetimini yapıyor olması gerektiğini kaydetti.

Haberde, Meclis Denetleme Komitesi’nin bugün, Anastasiadis’in Suudi Arabistan şeyhinin özel jetiyle Seyşeller’e gidip burada tatil yapması meselesini görüşeceği de kaydedildi.

Haber, Alithia gazetesinde de “Muhalefet Partileri Oy Arzu Ediyor… Vatandaşlıklar Meselesini Seçime Kadar Götürecekler” başlığıyla yansıtıldı.

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