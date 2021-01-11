Anastasiadis-Lute görüşmesi sonrası Kousios açıklama yaptı

Rum Lider Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesi sona erdi.

Görüşme sonrası Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios açıklama yaparak, görüşme sırasında Anastasiadis’in gayrı resmi 5+1 toplantıya hazır olduğunu ve Lute’un, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Şubat ayı içinde toplantıyı gerçekleştirmesi yönündeki düşüncesinin aktardığını dile getirdi.

Kousios’un açıklamasına göre, Anastasiadis Crans Montana’da kalınan yerden müzakerelere başlamaya hazır olduğunu ifade etti.