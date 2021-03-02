AŞI OLAN İSRAİLLİ TURİSTLER GÜNEY KIBRIS’A GİDECEK

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Royal Caribbean” şirketinin, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında imzalanan anlaşma sonrasında, Güney Kıbrıs’ı da tur rotasına dahil ettiğini yazdı.

Habere göre, söz konusu şirket, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları tur programına Güney Kıbrıs’ı da dahil ederek, İsrailli turistleri Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a getireceğini duyurdu.

Şirketin tur programında, İsrail’den kalkacak ve sadece Korona virüs aşısı olan İsrailli turistleri taşıyacak geminin üç aylık süre zarfında yaklaşık 15 sefer düzenleyeceği belirtilirken, yolcuların gemiye binmeden önce iki negatif testi ibraz edecekleri ifade edildi.

Öte yandan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın dibe vuran 2020 yılı turizm gelirinin, bir önceki yıla göre yüzde 85,4 düşüşle 382 milyon Euro olduğunu yazdı.

Gazete, bir önceki yılın aynı döneminde ise söz konusu gelirlerin toplamda 2 milyar 29 milyon Euro olarak gerçekleştiğini aktardı.