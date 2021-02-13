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AVRUPA KOMİSYONU’NUN GÜNEY KIBRIS EKONOMİSİYLE İLGİLİ TAHMİNLERİ

Avrupa Komisyonu, dün Güney Kıbrıs ekonomisiyle ilgili kış tahminlerini yayımladı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 12:19
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AVRUPA KOMİSYONU’NUN GÜNEY KIBRIS EKONOMİSİYLE İLGİLİ TAHMİNLERİ

Avrupa Komisyonu, dün Güney Kıbrıs ekonomisiyle ilgili kış tahminlerini yayımladı.

Alithia gazetesi Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs için 2021 yılında yüzde 3.2, 2022 yılında ise yüzde3.1 ekonomik büyüme öngördüğünü yazdı.

Habere göre Avrupa Komisyonu, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında ise Güney Kıbrıs ekonomisinde yüzde 5.8 daralma olduğunun tahmin edildiğini de belirtti.

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Öte yandan Politis gazetesi Avrupa Parlamentosu’nun “Parlameter 2020” araştırmasına göre Kıbrıslı Rumların yüzde 58’inin, ülkenin ekonomik durumunun bir yıl içinde daha kötü olacağına inandığını yazdı.

Habere göre Rumların yüzde 81’i ise AB’nin, ülke ekonomisinin, pandeminin olumsuz etkilerinden daha hızlı iyileşmesine olanak sağlayacağına da inanıyor.

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