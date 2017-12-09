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Avrupa Konseyi'nden, İngiliz Üsleri için tavsiye

Komite, barınmaya ilişkin endişelerini, organize faaliyetlerin eksikliği, uzun ceza alan tutuklular için yetersiz koşullar, tıbbi gizlilik eksikliği ve güvenli olmayan ilaç dağıtımından söz etti. 

09 Aralık 2017 Cumartesi 16:11
Avrupa Konseyi'nden, İngiliz Üsleri için tavsiye
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Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi’nin (CPT), Kıbrıs’taki İngiliz Üslerine ilişkin ilk raporunu dün yayınladığı ve çeşitli tavsiyelerde bulunduğu belirtildi. 

Haravgi gazetesi, Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi’nin, Şubat 2017’de Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini anımsattı. 

Habere göre Komite ilgili raporunda, İngiliz Üslerindeki, Dikelya Üssü de dahil olmak üzere polis karakollarındaki tutuklama koşullarını değerlendirdi ve ayrıca bu alanlarda tutulan göçmenlerin durumunu da inceledi. 

Komite, raporunda, avukatların gelişinde gecikmeler, Kolossi’deki polis departmanında uzun tutukluluk süresi, Dikelya polis karakolunda kötü tutuklama koşullarından söz etti. 

Komite, F-16 uçakları için olan hangarın, küçük çocukların ve bebeklerin tutulduğu alan olarak kullanılmaması gerektiğine dikkati çekti. 

Dikelya’ya ilişkin olarak ise Komite, barınmaya ilişkin endişelerini dile getirirken, organize faaliyetlerin eksikliği, uzun ceza alan tutuklular için yetersiz koşullar, tıbbi gizlilik eksikliği ve güvenli olmayan ilaç dağıtımından da söz etti. 

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