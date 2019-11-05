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Baf açıklarında 131 mülteci

Baf’ın Pomo köyünün 5 deniz mili açığında 131 mülteciyi taşıyan bir balıkçı teknesi saptandığı ve Rum Liman Polisi tarafından kıyıya çekildiği haber verildi.

05 Kasım 2019 Salı 15:36
Baf açıklarında 131 mülteci

Politis ve diğer gazetelere göre çoğunluğu (118) genç erkeklerden oluşan mülteciler arasında yaşları 13 ile 16 arasında değişen 6 çocuk, biri 9 aylık hamile olmak üzere 5 kadın ve bu kadının 3 ve 6 yaşlarındaki iki de küçük çocuğu bulunuyor.

Rum sahil radarı tarafından dün sabah saatlerinde tespit edilen balıkçı teknesinin Türkiye’nin Mersin Limanı yakınlarından yola çıktığı ve mültecilerin tekneye binmek için kişi başına 2 bin dolar ödediği bilgisi bulunduğu savunulan haberde, teknedekilerin  güvenle kıyıya indirildiği ve misafirhaneye nakledildiği belirtildi.

Habere göre balıkçı teknesinin kıyıya çekilmesi sırasında bölgede devriye gezen Rum liman polisine ait ikinci devriye gemisi, iki Suriyeli’nin bindiği bir sürat botu saptadı.

Kıyıya çıkmaya zorlanarak tutuklanan 33 ve 43 yaşındaki iki Suriyeliden birinin daimi olarak Güney’de ikamet ettiği ve 2017’den beri mülteci dolaşımı ile ilgisi görüldüğü için Rum polisini meşgul ettiği belirlendi. Sürat teknesinin sahibinin de bir Rum olduğu ve onun da tutuklanması beklendiği de kaydedildi.

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Son Güncelleme: 05.11.2019 15:38
Anahtar Kelimeler:
131KıbrısHaberMülteciBAF
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