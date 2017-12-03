Başsavcılık soruşturma başlattı

Rum Başsavcılığı’nın, 2005 yılında, o dönemde 17 yaşında olan bir gence banka tarafından kredi verilmesi olayıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Alithia gazetesi, olayın 2005 yılında meydana geldiğini; gencin babasının konut kredisi çektiğini, kredinin bugün batık kredi haline geldiğini ve ödenemediğini yazdı.

Gazete, kredinin ödenmemesi üzerine, bugün 29 yaşında olan söz konusu şahsa mahkemeden kağıt gittiğini; yazıda, bu borcun babasıyla ortak alınmış göründüğünü, şahsın bu borca ortak edildiğinden haberi olmadığını ve kendisinin, hiçbir belgeye imza atmadığını söylediğini kaydetti.

Haberde, şahsın bu borca nasıl ortak edildiği konusunun muamma olduğu, sahte imzayla bu borca ortak edilmiş olabileceği, ancak prosedürler gereği 18 yaş altındaki bir kişiye kredi verilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.