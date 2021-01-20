BOMBALI SALDIRI NEDENİYLE RMMO PROFESYONELİ TUTUKLANDI

Rum Telekomünikasyon İdaresi’nin (CYTA) Ay. Fila bölgesindeki merkezine 13 Aralık 2020’de yapılan bombalı saldırı ile ilgili olarak RMMO’da profesyonel asker görevi yapan 27 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre olayla ilgili araştırmalardan, güvenlik kamerası görüntülerinden ve ifadelerden yararlanılarak ulaşılan RMMO mensubu dün tutuklandı, hakkında tutuklama emri alınmak üzere bugün Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

Haberde, CYTA binası önünde infilak ettirilen bomba nedeniyle binanın girişinde maddi hasar meydana geldiği ve bina duvarlarına “5G’ye Hayır”, “Direniş Var” şeklinde sloganlar yazıldığı hatırlatıldı.