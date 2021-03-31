Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cezaları düşürüldü
Cezaları düşürüldü
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
15 ay hapis cezası
15 ay hapis cezası
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Flaş Haber
57  pozitif vakaya rastlandı
Kapat

Cenevre Öncesi Hareketlilik…

Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM konferans öncesinde yoğun hareketlilik yaşanıyor. İngiliz Yüksek Komiseri siyasi partilerle, DİSİ yabancı diplomatlarla görüşüyor, BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca Ada’daki temaslarına devam ediyor, Rum Yönetimi Başkıanı Nikos Anastasiadis konferansa AB’nin de katılması konusunda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Türkiye temaslarını bekliyor.

31 Mart 2021 Çarşamba 11:40
72 Okunma
Cenevre Öncesi Hareketlilik…

Fileleftheros’un haberine göre, İngiltere’nin Kıbrıs’taki Yüksek Komiseri (Büyükelçisi) Stephen Lillie ülkesinin Cenevre’deki gayriresmî 5+BM konferansında iki tarafın “kartlarını açmasını” beklediğini açıkladı. Lillie, ülkesinin Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının “egemen eşitliği”, Rum tarafının da “desantralize federasyonu” izah etmesini beklediğini söyledi.

Lillie, Rum siyasi partiler ile sürdürmekte olduğu temasları çerçevesinde dün DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile görüştü. DİKO’dan yapılan açıklamada Papadopulos’un Lillie’ye “BM Genel Sekreteri tarafların hiçbirinin, özellikle de Türk tarafının masaya, BM kararlarında öngörülen müzakere zeminini değiştirecek öneriler koymasına müsaade etmemesi gerektiğini” söylediği kaydedildi. 

Gazeteye göre Cenevre öncesinde yabancı diplomatlarla temaslarına devam etmekte olan DİSİ Başkanı Averof Neofitu da, dün Avustralya Yüksek Komiseri Samuel Biver ile “Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri” görüştü. DİSİ’den yapılan açıklamada “Avustralya da millî davamızla, ülkemizin kurtarılması ve yeniden birleştirilmesiyle ilgili çabalara destek veriyor” denildi. 

ANASTASİADİS

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “AB’nin Cenevre’de gerçekleştirilecek gayrı resmî konferansa katılımı konusuna Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Türkiye’yi ziyaretinden sonra bakacağız” dedi.

Alithia’nın haberine göre Anastasiadis yukarıdakileri, “Athienu”daki (Kiracıköy) hellim üretim tesisini dünkü ziyareti sonrasında gazetecilerin, Türkiye’nin AB’nin gayriresmî 5+BM konferansına katılmamasında ısrarlı olması ile ilgili sorusu üzerine söyledi.

BORRELL: “AB’NİN GÜVENLİĞİNİ DERİNDEN ETKİLEMEYE BAŞLADI”

Aynı gazete Borrell’in dün kendi blogunda yayımladığı ve Avrupa Konseyi’nin Türkiye ile ilgili kararlarını izah ettiği makalesinde “Avrupa Konseyi geçen hafta Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı” dediğini ve Türkiye ile Pozitif Ajanda’nın önemine vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Borrell “AB’nin güvenliğini derinden etkilemeye başladığı ve bugünü, geçmişin sorunlarının çözümünden ayırt ettiği” gerekçesiyle artık Türkiye ile on yıllardır askıda bulunan meselelerin, Türkiye ile bazı üye devletler arasındaki ikili meseleler olarak görülemeyeceği” görüşünü ortaya koydu.

Makalesinde Kıbrıs sorununa da değinen Borrell, Komisyon ile ortaklaşa sunduğu AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili raporun bir “çifte yaklaşımı bulunduğunu ve şu 4 ana gerilim unsurunu tayin ettiğine işaret etti:

“Doğu Akdeniz’de deniz anlaşmazlıkları, Kıbrıs sorununun çözümü meselesi, bölgesel çatışmalarda özellikle de Libya ve Suriye’de farklı hedefler, Türkiye’deki demokratik standartların kötüleşmesi”

BM GENEL SEKRETER YARDIMCISI JENCA ADA’DA TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Haravgi ve Fileleftheros BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın 3 günlük ziyaret için geldiği Ada’da temaslarını sürdürdüğünü haber verdi.

BM’nin resmî twitter hesabındaki paylaşımını kaynak gösterildiği haberinde Ada’daki BM Barış Gücü’nün görevi ve rolü ile ilgilenecek olan Jenca’nın Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Barış Gücü yetkilileri ve Ada’daki iki taraf ile görüşeceği kaydedildi.

Habere göre Jenca dün, Slovakya Büyükelçiliği himayesinde, Kıbrıs Türk ve Rum siyasi parti başkanları ile Kıbrıs sorunuyla ilgili konuların ele alındığı bir görüşme yaptı.

Anahtar Kelimeler:
CenevreKıbrıs SorunuNikos Anastasiadis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Basını: Sonbaharda Yaşlı Kişilere Üçüncü Doz Aşı Gerekebilir…
Rum Basını: Sonbaharda Yaşlı Kişilere Üçüncü Doz Aşı Gerekebilir…
Anastasiadis’ten Kıbrıslı Türklere Mesaj
Anastasiadis’ten Kıbrıslı Türklere Mesaj
Rum, Yunan Ve Amerikan Özel Kuvvetlerinden Ortak Eğitim Tatbikatı
Rum, Yunan Ve Amerikan Özel Kuvvetlerinden Ortak Eğitim Tatbikatı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim