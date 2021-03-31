Cenevre Öncesi Hareketlilik…

Fileleftheros’un haberine göre, İngiltere’nin Kıbrıs’taki Yüksek Komiseri (Büyükelçisi) Stephen Lillie ülkesinin Cenevre’deki gayriresmî 5+BM konferansında iki tarafın “kartlarını açmasını” beklediğini açıkladı. Lillie, ülkesinin Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının “egemen eşitliği”, Rum tarafının da “desantralize federasyonu” izah etmesini beklediğini söyledi.

Lillie, Rum siyasi partiler ile sürdürmekte olduğu temasları çerçevesinde dün DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile görüştü. DİKO’dan yapılan açıklamada Papadopulos’un Lillie’ye “BM Genel Sekreteri tarafların hiçbirinin, özellikle de Türk tarafının masaya, BM kararlarında öngörülen müzakere zeminini değiştirecek öneriler koymasına müsaade etmemesi gerektiğini” söylediği kaydedildi.

Gazeteye göre Cenevre öncesinde yabancı diplomatlarla temaslarına devam etmekte olan DİSİ Başkanı Averof Neofitu da, dün Avustralya Yüksek Komiseri Samuel Biver ile “Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri” görüştü. DİSİ’den yapılan açıklamada “Avustralya da millî davamızla, ülkemizin kurtarılması ve yeniden birleştirilmesiyle ilgili çabalara destek veriyor” denildi.

ANASTASİADİS

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “AB’nin Cenevre’de gerçekleştirilecek gayrı resmî konferansa katılımı konusuna Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Türkiye’yi ziyaretinden sonra bakacağız” dedi.

Alithia’nın haberine göre Anastasiadis yukarıdakileri, “Athienu”daki (Kiracıköy) hellim üretim tesisini dünkü ziyareti sonrasında gazetecilerin, Türkiye’nin AB’nin gayriresmî 5+BM konferansına katılmamasında ısrarlı olması ile ilgili sorusu üzerine söyledi.

BORRELL: “AB’NİN GÜVENLİĞİNİ DERİNDEN ETKİLEMEYE BAŞLADI”

Aynı gazete Borrell’in dün kendi blogunda yayımladığı ve Avrupa Konseyi’nin Türkiye ile ilgili kararlarını izah ettiği makalesinde “Avrupa Konseyi geçen hafta Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı” dediğini ve Türkiye ile Pozitif Ajanda’nın önemine vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Borrell “AB’nin güvenliğini derinden etkilemeye başladığı ve bugünü, geçmişin sorunlarının çözümünden ayırt ettiği” gerekçesiyle artık Türkiye ile on yıllardır askıda bulunan meselelerin, Türkiye ile bazı üye devletler arasındaki ikili meseleler olarak görülemeyeceği” görüşünü ortaya koydu.

Makalesinde Kıbrıs sorununa da değinen Borrell, Komisyon ile ortaklaşa sunduğu AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili raporun bir “çifte yaklaşımı bulunduğunu ve şu 4 ana gerilim unsurunu tayin ettiğine işaret etti:

“Doğu Akdeniz’de deniz anlaşmazlıkları, Kıbrıs sorununun çözümü meselesi, bölgesel çatışmalarda özellikle de Libya ve Suriye’de farklı hedefler, Türkiye’deki demokratik standartların kötüleşmesi”

BM GENEL SEKRETER YARDIMCISI JENCA ADA’DA TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Haravgi ve Fileleftheros BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın 3 günlük ziyaret için geldiği Ada’da temaslarını sürdürdüğünü haber verdi.

BM’nin resmî twitter hesabındaki paylaşımını kaynak gösterildiği haberinde Ada’daki BM Barış Gücü’nün görevi ve rolü ile ilgilenecek olan Jenca’nın Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Barış Gücü yetkilileri ve Ada’daki iki taraf ile görüşeceği kaydedildi.

Habere göre Jenca dün, Slovakya Büyükelçiliği himayesinde, Kıbrıs Türk ve Rum siyasi parti başkanları ile Kıbrıs sorunuyla ilgili konuların ele alındığı bir görüşme yaptı.