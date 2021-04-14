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Cenevre’ye Gidecek Siyasilere Pfızer Aşısı Yapıldı

Gayriresmî 5+BM Konferansı için Cenevre’ye gidecek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e eşlik edecek siyasi parti başkanları ve politikacıların büyük bölümüne Pfizer aşısı yapıldığı bildirildi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 13:19
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Cenevre’ye Gidecek Siyasilere Pfızer Aşısı Yapıldı

Fileleftheros’un haberine göre Cenevre’de aşı zorunlu olmamasına karşın Rum Ulusal Konsey toplantısında bir siyasi tarafından yapılan öneri üzerine Anastasiadis’e eşlik edecek siyasiler aşılandı. Bu kapsamda AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Ekologlar Başkanı Haralambos Theopemptu, DİPA Başkanı Marios Karoyan ve Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas 2 Nisan günü, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus da 31 Mart’ta Pfizer aşısı yaptırdı. DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise AstraZeneca aşısı yaptırdı.

Alithia’nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle 1 can kaybı yaşandığı, 619 yeni vaka saptandığı ve 228 kişinin tedavi görmekte olduğu bilgisi verildi. Dün itibarıyla salgının başladığı günden beri kaydedilen can kayıpları 274’e, saptanan vaka sayısı 52 bin 652’ye yükseldi.

Gazete Salı günü ebeveyni tarafından Limasol’daki evlerinde ölü bulunan 2 aylık bebekte de yeni tip koronavirüs saptandığını, test sonucunun pozitif çıkması üzerine bebeğe otopsi yapılmadığını yazdı.

Öte yandan Politis, 1-10 Nisan döneminde saptanan her 10 pozitif vakadan 6’sının 19-50 yaş grubundan olduğu bilgisini verdi

Anahtar Kelimeler:
5BM KonferansıCenevreKıbrıs Sorunu
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