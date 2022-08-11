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Dinleme skandalının yankıları sürüyor

Yunanistan’da, “Intellexa” şirketi tarafından meydana getirilen “Predator” casus yazılımının kullanılmasıyla patlak veren dinleme skandalının yankıları Güney Kıbrıs’ta sürmeye devam ediyor.

11 Ağustos 2022 Perşembe 10:12
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Dinleme skandalının yankıları sürüyor
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Rum basını bugün yine gerek manşetlerden gerekse iç sayfalarında konuya geniş bir şekilde yer ayırdı.

Fileleftheros gazatesi “Dosyanın Açılması İçin Baskılar” başlıkla verdiği haberinde dinleme skandalının gittikçe büyüdüğünü ve Güney Kıbrıs’ın da buna sürüklendiğini yazdı.

Avrupa Parlamentosu’nun, Pegasus ve eş değer casus yazılım kullanımı hakkında daha önce oluşturulan araştırma komitesinin, 30 Ağustos’ta oturum düzenleyeceğini anımsatan gazete Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs ile ilgili konuların araştırılması konusunda da baskı yaptığını yazdı.

Gazete Güney Kıbrıs’ta dün yaşanan yeni gelişmenin ise Başsavcı Yardımcısının ilgili iddiaları yalanlayan açıklaması olduğunu da belirtti.

-Angelidis: “İddialar asılsız”

Fileleftheros gazetesine göre Rum Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis, casus yazılımla ilişkili Güney Kıbrıs’taki İsrailli iş insanlarıyla şahsi bir bağlantısının bulunduğuna dair iddiaları yalanladı.

Angelidis dün yazılı bir açıklama yaparak siyasi depreme yol açan telefon dinlemelerinin yapıldığı “Predator” isimli yazılımın merkezinin Güney Kıbrıs’ta bulunan ve Larnaka’da tespit edilen “casus van” ile alakalı “Intellaxa” şirketi tarafından pazarlanmasına bağlı olarak “Intellaxa” şirketinin kurucusu eski ajanı olan Tal Dilian’ın yakın iş birliği içerisinde olduğu, İsrailli iş insanı Avraam Shahak Avni (2020 yılında casus van olayıyla ilgili aleyhinde uluslararası tutukluluk emri bulunması nedeniyle Larnaka Havalimanı’nda tutuklanıp daha sonra sorgulanmasının ardından serbest bırakılmıştı) ile olan bağlantıya açıklık getirdi.

Angelidis, kardeşi Mihalis Angelidis’in, yaklaşık on yıl önce Avni ile bir şirket kurduğunu, bu şirketin kaydının ise Başsavcı Savvas Angelidis’in hissedarı olduğu hukuk bürosu tarafından yapıldığını belirtti.

Angelidis bu bağlamda Avni ile şahsi bir bağlantısının bulunmadığını, kardeşinin de on yıl önce Avni ile işbirliği yapmak istediğini ancak bunun en başından mahvolması nedeniyle profesyonel işbirliklerinin olmadığını, kendi eski hukuk bürosu tarafından tescil edilen şirketin, kardeşinin talimatıyla hiçbir zaman faaliyete geçmediğini ifade etti.

Alithia gazetesi Angelidis’in açıklamalarını “Benim veya Akrabalarımın Tal Dalian İle Bağlantısı Yok” başlığıyla geniş bir şekilde yer verdi.

Politis gazetesi “Savvas Angelidis: Hukuk Dairesini ve Beni Yaralamak İstiyorlar” , Haravgi gazetesi ise “Başsavcı Yardımcısı: Tal Dilian İle Benim veya Akrabalarımın Bağlantısı Yok” başlıklarını kullandı.

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