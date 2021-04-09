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Dosya Başsavcılığa Gönderildi

Rum polisinin, yabancılara verilen vatandaşlıklar konusunda hazırladığı ve içeriği fazla olan ilk dosyanın, Başsavcılığa gönderildiği belirtildi. 

09 Nisan 2021 Cuma 13:38
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Dosya Başsavcılığa Gönderildi

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, tanıtım raporunun dışında, 3 İranlının Kıbrıs vatandaşlığıyla ilgili 39 dosyadan, belgelerden oluşan verileri de Başsavcılığa ilettiğini yazdı.
Bahse konu Dominik Cumhuriyeti vatandaşı İranlıların, sahte belge veya evrak sunarak Rum makamları yanılttığını ve Kıbrıs vatandaşlığı aldığını  yazan gazete, bankalardan, avukatlık ofislerinden, İçişleri Bakanlığından ve başka yerlerden binlerce belge toplayan sorgu memurlarının, Kıbrıs pasaportu alan 3 İranlı da dahil olmak üzere toplam 8 kişi için cezai kovuşturma talep ettiğini belirtti. 
Gazete, haberinde, başka 3 sorgu memurunun ise, Malezyalı Jho Taek Low, Baf’taki Çinli yatırımcılar ve El Cezire’nin yayınladığı video ile ilgili vatandaşlıklar konusunu araştırdığını yazdı.
Gazete, bu konudaki çalışmaların ilerlemiş vaziyette olduğunu da belirtti.  
ESKİ KRİTERLERLE PASAPORT 
Politis gazetesi “Eski Kriterlerle Pasaportlar” başlıklı haberinde, yatırım karşılığında yabancılara verilen vatandaşlıklarla ilgili “Kıbrıs Yatırım Programının”(KEP) sonuç üretmeye devam ettiğini yazdı.
Gazete, Sayıştay Odisseas Mihailidis’in, Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nde yapmış olduğu açıklamalara dayanarak, KEP programı dahilinde 18 Ağustos’tan Şubat 2021’e kadar olan dönemde 221 vatandaşlığın verildiğini, bunların geçen yıl Temmuz ayı sonunda onaylanan yeni kriterlerle değil, eski kriterler temelinde verildiğini yazdı.
Gazete, Mihailidis’in açıklamalarının Rum İçişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından yalanlanmadığına da dikkati çekti. 
Habere göre Mihailidis, yeni düzenlemelerin yayınlanmasının ardından onaylanan Ay Napa marinasının 5 ilgilisine verilen vatandaşlıkları da yasa dışı olarak nitelendirdi. 

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısAltın Pasaport
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