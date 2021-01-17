Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!

Güney'de aşılananların sayısı 10 bini geçti

Güney Kıbrıs’ta 10 bin 226 kişini aşılandı... İkinci doz aşılamalara da bugün başlandı.

17 Ocak 2021 Pazar 16:11
562 Okunma
Güney'de aşılananların sayısı 10 bini geçti

Güney Kıbrıs’ta Korona salgını çerçevesinde aşılananların sayısının dün itibariyle 10 bini geçtiği, ülkeye girişlerde talep edilenler konusunda belirlenen kategorilerde yer alan ülkelerde ise bazı değişikliklere gidildiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Korona salgını karşısında başlatılan aşılama kampanyası çerçevesinde düne kadar 10 bin 226 kişinin aşılandığını yazdılar.
Gazete, pazartesi günü 3 bin 466 kişinin daha aşılanması için randevu sisteminin açıldığını belirtirken, ikinci doz aşılamalara ise bugün başlanacağını aktardı.

Ülke kategorileri değişti 

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’a yurt dışından gelişlerde talep edilen ve uygulanan kriterleri belirleyen kategorilerde yer alan ülkelerde değişikliğe gidildiğini yazdı.
Habere göre, Güney Kıbrıs’a gelirken negatif PCR testi sunulması ve/veya karantina gerekmeyen A kategorisinde Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan olmak üzere sadece dört ülke kalırken, B grubunda bulunan Sırbistan, İsveç, Letonya, Litvanya, Estonya gibi birçok ülke, riskli ülkeler sınıfı olan C kategorisine alındı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de 202 yeni vaka tespit edildi, bir kişi hayatını kaybetti
Güney'de 202 yeni vaka tespit edildi, bir kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta 4.4 milyar Euro açık
Güney Kıbrıs’ta 4.4 milyar Euro açık
Anastasiadis'e ikinci doz Pazartesi yapılacak
Anastasiadis'e ikinci doz Pazartesi yapılacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim